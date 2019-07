Rimpastino, è questione di ore: Maria Luisa Ianni verso il posto in Giunta

L’AQUILA – Tempi stretti per il rimpastino di Giunta. Forza Italia ha presentato la rosa di nomi, la favorita resta Maria Luisa Ianni.

Maria Luisa Ianni, è questo il nome dato per favorito ormai da settimane per andare ad occupare il posto in Giunta lasciato libero dall’ormai ex assessore Monica Petrella, che – come anticipato dal Capoluogo.it – ieri ha rassegnato le proprie dimissioni.

Che il posto vada a Forza Italia è dato per certo dalla matematica della politica: con 5 consiglieri comunali, FI dovrà per forza esprimere un assessore. Naturalmente l’ultima parola è del sindaco Pierluigi Biondi, che però dovrà fare necessariamente i conti con questi numeri. Il presidente del Consiglio comunale, Roberto Tinari, ha confermato che Forza Italia ha presentato al sidaco una rosa di nomi (interni ed esterni al Consiglio comunale). Tra questi, naturalmente, Maria Luisa Ianni, che tra l’altro è l’unica donna all’interno del gruppo consiliare. Un aspetto da non sottovalutare, nel momento in cui bisognerà anche rispettare le “quote rosa“.

Data quindi per certa la nomina della consigliera di Forza Italia, al momento la diretta interessata risulta comprensibilmente irraggiungibile. La firma, se non è già stata messa in questi minuti, dovrebbe arrivare nelle prossime ore. O sicuramente entro il weekend. Lunedì, infatti, sarà convocato il Consiglio comunale e per quella data la Giunta dovrebbe già essersi ricomposta.