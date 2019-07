Pet fissa al San Salvatore, l’assessore Verì: “Attivato il Nucleo di sviluppo regionale”

L’AQUILA – L’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, risponde alle sollecitazioni del sindaco Biondi sull’autorizzazione all’acquisto della pet fissa per l’ospedale San Salvatore.

«Ho già chiamato il Dipartimento per avviare la riunione del Nucleo di sviluppo regionale».

Così l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, risponde alle sollecitazioni del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che chiedeva di mettere a posto «l’ultimo tassello mancante» per dotare l’ospedale San Salvatore di una pet fissa.

In realtà, come spiegato dall’assessore Verì, c’è anche un passaggio intermedio, senza il quale non è possibile procedere con l’autorizzazione: la valutazione da parte del Nucleo di sviluppo regionale, formato dai dirigenti e dal direttore del Dipartimento Angelo Muraglia.

«Il Nucleo di sviluppo regionale – ha spiegato l’assessore alla Sanità – dovra valutare le risorse economiche e umane, insieme ad altri fattori. Prima dell’autorizzazione, quindi l’iter prevede che il Nucleo si riunisca. Ho già chiamato il Dipartimento per avviare la procedura».