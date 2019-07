L’Aquila, Maria Luisa Ianni è il nuovo assessore della Giunta Biondi

L’AQUILA – Ha firmato le deleghe questa mattina Maria Luisa Ianni, il nuovo assessore in quota Forza Italia.

Nella tarda mattinata di oggi, la consigliera comunale di Forza Italia, Maria Luisa Ianni, ha firmato le deleghe assegnatele dal sindaco Pierluigi Biondi, dopo le dimissioni dell’assessore Monica Petrella.

Che il posto sarebbe andato a Forza Italia era assodato in virtù della “matematica della politica”: con 5 consiglieri comunali, FI doveva per forza esprimere almeno un assessore. Proposta una rosa di nomi dal partito, il sindaco Biondi ha quindi scelto Maria Luisa Ianni.

«La squadra di governo – ha scritto il sindaco Biondi – si rinnova con l’ingresso di una persona valida e di grande competenza, che trasferirà nell’importante ruolo di assessore lo stesso impegno profuso in Consiglio comunale. Nell’augurare a Maria Luisa i migliori auguri di buon lavoro colgo l’occasione per formulare un grandissimo in bocca al lupo a Monica Petrella, che ha messo a disposizione di questa terra esperienza e preparazione consentendo la realizzazione di diversi progetti, con iniziative a sostegno di famiglie e giovani, sino alla istituzione del fascicolo elettronico del cittadino. Una novità, quest’ultima, che rivoluzionerà e migliorerà i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione».

«Sono davvero contenta – ha sottolineato il neo assessore ai microfoni del Capoluogo.it – sia per il gruppo di Forza Italia che per le deleghe che mi sono state assegnate. Adesso avrò la possibilità di lavorare ancora di più per L’Aquila, con l’entusiasmo di sempre. Mi dispiace per Monica, con cui ho un ottimo rapporto, ma è stata chiamata ad altri incarichi».

Le deleghe assegnate dal sindaco Biondi all’assessore Ianni sono le seguenti: Politiche giovanili, Pari opportunità, Prevenzione del disagio psicosociale, Politiche del lavoro, Riorganizzazione dei tempi e degli orari della città, Informatizzazione e innovazione tecnologica, Fascicolo del cittadino; Comunicazione, Urp e semplificazione amministrativa.

Insomma, Maria Luisa Ianni, oltre a raccogliere le deleghe di Monica Petrella, “guadagna” anche deleghe “extra”.

Per la nomina, arrivano anche le congratulazioni di Nazario Pagano, coordinatore di Forza Italia in Abruzzo: «Esprimo grande soddisfazione e un augurio di buon lavoro a Maria Luisa Ianni, nuovo assessore azzurro al comune dell’Aquila. Dopo l’adesione di tre consiglieri a Forza Italia, oggi finalmente, per merito del nostro capogruppo Giorgio De Matteis, il nostro partito sarà rappresentato di nuovo anche in giunta, così da garantire le istanze dei tanti cittadini che ci hanno dato fiducia».