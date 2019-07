Celano, dalla Serie C arriva il Teramo per il ritiro precampionato

CELANO – A Celano arriva il Teramo, per il ritiro precampionato.

La squadra di calcio abruzzese, militante nel Campionato di Serie C, ha scelto proprio la Marsica per svolgere le settimane del classico ritiro, che dà il via alla preparazione tecnica alla prossima stagione, quella 2019-2020.

A comunicare la notizia l’assessore allo Sport del Comune, Barbara Marianetti. Domani, venerdì 19 luglio, la conferenza stampa, alle ore 12, per dare il benvenuto alla squadra, all’interno della sala consiliare del Municipio.

Saranno presenti, oltre agli amministratori comunali, anche dirigenti, giocatori e staff tecnico della compagine biancorossa.