Avezzano, ennesimo accampamento abusivo nell’ex casa di riposo

AVEZZANO – Abusivismo, degrado ed ennesimo blitz delle Forze dell’ordine. La storia dell’ex casa di riposo San Giuseppe di Avezzano si ripete.

Ieri l’irruzione di Carabinieri e Polizia Locale all’interno della struttura, sita in via Toscana. Nei giorni scorsi, infatti, un gruppo di persone si era intrufolato irregolarmente nella struttura, sistemandosi in un vero e proprio accampamento di fortuna. All’interno il gruppo aveva portato con sé coperte, strumenti da cucina e accessori vari per poter soggiornare nei locali dell’ex casa di riposo.

Numerose le segnalazioni ai militari, in virtù dei movimenti sospetti nell’area che ospita la struttura. L’ex casa di riposo versa in uno stato di abbandono ormai da anni e non è affatto nuova a questo tipo di vicende.

All’arrivo, le forze dell’ordine hanno trovato la struttura vuota. Non è stato individuato né registrato alcun indizio che portasse ad ipotizzare un’attività di spaccio o prostutuzione realizzata all’interno, nel corso delle verifiche eseguite.

I Carabinieri della Compagnia di Avezzano, coordinati dal Capitano Pietro Fiano, hanno fatto immediata richiesta al Comune di murare tutti i nuovi varchi ripaerti nella struttura. Gli accertamenti del caso, ora, saranno segnalati alla Procura.