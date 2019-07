Sae Cagnano Amiterno, il Comune: inaugurazione prossima settimana

Le SAE di Cagnano Amiterno verranno inaugurate “la prossima settimana”: comunicazione ufficiale del Comune che, però, non chiarisce ancora date e termini

A meno di 24 ore dall’articolo apparso su Il Capoluogo riguardante la consegna delle SAE, il Comune di Cagnano Amiterno fornisce comunicazioni ufficiali attraverso un post sulla sua pagina Facebook.

“Come anticipato dal Sindaco già nella giornata di domenica 14 Luglio, l’inaugurazione delle SAE avverrà sicuramente la prossima settimana previa conferma dei rappresentanti delle Istituzioni Regionali che hanno realizzato e partecipato alla costruzione delle stesse.

Inoltre è da precisare che, anche se è vero che le adozioni dei provvedimenti per le utenze sono di Marzo, non tutti gli assegnatari hanno provveduto con sollecitudine a fare gli allacci.

Infatti alcune utenze sono state completate solo a fine giugno e senza la totalità delle utenze non si potevano fare i necessari collaudi che sono stati effettuati in questi giorni, seguiti poi dalle pulizie delle SAE stesse. Ribadiamo che, al contrario di quanto apparso su alcune testate giornalistiche ON line di questa mattina, non c’è alcuna volontà a non voler concedere le SAE, considerato anche l’impegno e lo sforzo che solo questa Amministrazione hanno messo per ottenerle.”

Con la doverosa specifica che, almeno sulla nostra testata giornalistica online, in nessuna parte dell’articolo si legge che il Comune non abbia volontà a concedere (consegnare) gli alloggi.

L’elemento volitivo comunale infatti ci è noto solo attraverso le comunicazioni ufficiali, sulle quali peraltro hanno confidato le famiglie che vogliono tornare nel comune aquilano.

Il Capoluogo ha dato voce alla stanchezza degli assegnatari che sono rimasti finora in attesa di consegna e agli elementi obiettivi come gli allacci delle utenze e le firme delle assegnazioni.

Ad ogni modo, ad oggi l’amministrazione comunale di Cagnano Amiterno comunica che “l’inaugurazione delle SAE avverrà sicuramente la prossima settimana previa conferma dei rappresentanti delle Istituzioni Regionali che hanno realizzato è partecipato alla costruzione delle stesse”.

Non si conosce dunque ancora la data certa né dell’inaugurazione, né tantomeno della consegna.

Si parla di “prossima settimana” ma non vi è neanche un termine ultimo oltre il quale l’attesa degli assegnatari rischia di diventare stagnante.

Anche perché quel “previa conferma”, seppur di largo uso nelle comunicazioni ufficiali, è un ulteriore dato di incertezza per le 12 famiglie assegnatarie.