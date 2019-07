L’Aquila, Polizia arresta tre persone

L’Aquila, la Polizia di Stato arresta tre condannati in via definitiva.

In particolare, il personale della Squadra Mobile ha arrestato G.A., cittadino italiano di anni 51 residente a L’Aquila, il quale dovrà scontare ai domiciliari una condanna a sei mesi e una multa di 5 mila euro per violazione delle norme in materia di rifiuti, fatti commessi a L’Aquila nel 2015.

L’uomo, aveva chiesto di scontare la condanna mediante l’affidamento in prova ai servizi sociali ma, visti i precedenti penali a suo carico, l’istanza non è stata accolta dal Tribunale di Sorveglianza.

Sempre a L’Aquila è stato arrestato F.G., cittadino italiano di anni 33, che dovrà scontare 5 mesi e 27 giorni di reclusione sempre ai domiciliari per delle violazioni in materia di stupefacenti.

I fatti per cui è stato condannato sono stati commessi nel capoluogo d’Abruzzo due anni fa. Anche in questo caso, i numerosi precedenti penali non hanno consentito all’Autorità Giudiziaria la concessione del beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Infine, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato P. G., 54enne italiano, condannato in via definitiva, a seguito di patteggiamento,alla pena di 5 mesi e 16 giorni per reati in materia di armi e danneggiamento.

I fatti sono stati commessi nel maggio 2012.

L’uomo aveva presentato a suo tempo, istanza di affidamento in prova ai servizi sociali che non era stata accolta dal Tribunale di Sorveglianza, in considerazione dei numerosi precedenti penali a suo carico,

Nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di detenzione domiciliare, da scontare in una comunità a L’Aquila, eseguito dalla Squadra Mobile nello scorso gennaio. Dopo qualche mese trascorso nella struttura l’uomo ha aggredito un altro ospite e quindi gli sono stati revocati i domiciliari, dovrà quindi scontare gli ultimi giorni di pena presso il carcere di Preturo.

In considerazione della pericolosità sociale dimostrata, è stato inoltre destinatario del provvedimento dell’avviso orale aggravato, emesso dal Questore.