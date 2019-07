L’Aquila, gli Iron Bikers della Polizia sulle strade del territorio

L’AQUILA – Motoraduno nazionale della Polizia targato IPA (International Police Association). Di scorta c’è la Lamborghini.

Si sono ritrovati presso il parcheggio del Centro commerciale L’Aquilone, i centauri “Iron Bikers” della Polizia che hanno partecipato al 10° Motoraduno nazionale targato IPA (International Police Association). Organizzatore dell’evento e presidente dell’associazione il sostituto commissario Patrizio Cardelli.

Dall’Aquilone, i motociclisti – scortati dalla mitica Lamborghini della Polizia – sono giunti in Questura, per un incontro con il questore Orazio D’Anna. Da lì, via per Navelli, Popoli, Sulmona, Roccaraso e Settefrati, dove c’è stato l’incontro con il sindaco.

A seguire, partenza per Valle del Canneto, dove i centauri si sono fermati a pranzo.

Il rientro, nel tardo pomeriggio, intorno alle 19.

(foto di Alessandro Santilli)