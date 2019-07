L’Aquila – Giovedì cieli generalmente sereni nella mattinata; peggioramento atteso invece al pomeriggio con temporali sparsi. Piogge anche nelle ore serali in generale esaurimento nella notte. Temperature comprese tra +11°C e +25°C.

In Abruzzo tempo stabile nella mattinata con ampie schiarite su tutto il territorio; temporali attesi al pomeriggio sui settori interni, tempo asciutto lungo la costa. Residue piogge nella serata sempre sulle zone interne, asciutto in nottata su tutti i settori.

In Italia tempo instabile sulle regioni settentrionali con piogge e acquazzoni sparsi ad iniziare dal mattino. Al pomeriggio e in serata ci attendiamo fenomeni anche a carattere di temporale fin sulle pianure, mentre in nottata le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi. Asciutto al mattino al Centro ma con nubi in transito, mentre al pomeriggio non si escludono locali acquazzoni e temporali specie in Appennino. Fenomeni in rapido esaurimento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Instabilità pomeridiana al Sud Italia con possibili acquazzoni e temporali specie sulle zone interne Peninsulari e su quelle della Sicilia. La precipitazioni tenderanno ad esaurirsi in serata con tempo poi asciutto e solo qualche nube sparsa.

Temperature minime in leggero aumento, massime invece stazionarie o in diminuzione.

(Centro Meteo Italiano)