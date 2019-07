Danza sportiva, ballerini aquilani sul podio dei campionati nazionali

Medaglie d’oro per i giovani ballerini della Asd New Passion Dance dell’Aquila sul podio dei campionati nazionali di danza sportiva.

Conquistano il titolo di Campioni Italiani gli atleti Gianluca Ciancarella e Irene Tomassini per la combinata 10 danze 19/34 classe B2, nonché finalisti nelle Danze Standard al quarto posto; Marino Fusari e Sandra Gigante campioni italiani nella combinata 6 danze e vicecampioni nelle danze latino americane.

Medaglia d’oro anche per Silvio Carnicelli e Patrizia Pitoni nelle danze latine e combinata 6 danze.

Vicecampioni italiani gli atleti Samuele Novelli e Elisa Romano nella combinata 10 danze 14/15 classe B2, nonché medaglia di bronzo nelle danze standard.

Altra medaglia di Bronzo per gli atleti Mirko Zaccagno ed Elisa Di Tommaso nella combinata 10 danze 19/34 classe B2.

Raggiungono la finale gli atleti Fabio Santarelli e Katrina Pasquazi nella combinata 10 danze.

Ad un passo dalla finale nelle danze standard, classificandosi al settimo posto gli atleti: Lorenzo Zaffram, Giulia Zaffram, Gabriello D’Antonio ed Elpidia Marimpietri.

Un buon risultato anche per tutti gli altri atleti della New Passion Dance che hanno lottato tra le coppie più brave d’Italia oltrepassando metà classifica: Livio Calandrella e Laura Bruno; Daniele D’Eramo e Lucrezia Ciancarella; Nicolas Tomassini e Noemi Salustri; Mauro Dassatti e Tiziana Galassi; Giampiero Tursini e Morena Cipollone.

“Un plauso ai più piccini della scuola Andrea Falancia e Gaia Romano, di 10 anni, che battono 47 coppie nelle danze latine. Congratulazioni agli atleti Davide Iannucci e Martina Ioannucci che partecipano al Grand Slam , scontrandosi con le migliori coppie al Mondo, raggiungendo un ottimo risultato. L’insegnante Angelina Restuccia ringrazia tutti gli atleti che hanno disputato con grinta e passione questo splendido campionato, portando in in alto ancora una volta il nome della nostra città”, si legge in una nota della scuola di danza.