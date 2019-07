Carsoli, nasce ufficialmente distaccamento Vigili del Fuoco

Nasce ufficialmente il distaccamento dei vigili del fuoco a Carsoli.

Firmato il decreto di istituzione del distaccamento volontario di Carsoli dipendente dal Comando dell’Aquila.

A darne notizia il sindaco di Carsoli, Velia Nazzarro.

«Si è chiuso così un iter durato quattro lunghi anni che ha richiesto tanto lavoro, impegno e tante energie.

Ma questo traguardo storico mi fa capire che ne è valsa davvero la pena!» ha dichiarato Nazzarro.

«In questo periodo ho avuto la fortuna di conoscere la meravigliosa famiglia dei vigili del fuoco, uomini e donne, volontari ed effettivi, che ogni giorno con dedizione e professionalità svolgono il loro lavoro al servizio di tutti i cittadini e che, insieme a me hanno creduto e lavorato per raggiungere questo risultato. Nei prossimi giorni l’inaugurazione ufficiale del distaccamento.»

«Tutto nasce 4 anni fa. Nel progetto, lungo e faticoso, ho coinvolto anche i sindaci dei comuni limitrofi. Sarà un distaccamento che dipenderà dall’Aquila, ma che coprirà tre province e Comuni appartenenti a due regioni: per questo si tratta del primo distaccamento interregionale in tutta Italia», spiega il sindaco Nazzarro al Capoluogo.

Tra i Comuni che andrà a servire ci sono oltre a Carsoli: Oricola, Pereto Rocca di Botte, Camerata Nuova, Arsoli, Collalto Sabino, Nespolo, Collegiove, Vivaro Romano, Pozzaglia.

«Come Comune abbiamo dato anche la disponibilità dei locali, abbiamo pubblicato il bando e poi a mano a mano abbiamo dato seguito all’iter, che ha previsto anche corsi formativi per cittadini del posto nella specifica attività di pompiere. Il distaccamento, ora realtà, sarà collocato nella sede della ex Mael. Locali già adibiti a stazione. Presto arriverà il decreto ufficiale. Dopo quattro anni di fatica e impegno, tengo a ringraziare sentitamente tutti coloro che mi hanno sostenuto in quest’iniziativa, ad oggi autentico traguardo per Carsoli e per l’intero territorio. Innanzitutto tutti i Vigili del Fuoco, a partire dai Comandanti che si sono succeduti, in primis l’ingener De Bartolomeo, per arrivare all’attuale nuovo Comandante, l’ingegner Mauro Malizia».