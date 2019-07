Vacanze belle ed economiche, il Time incorona l’Abruzzo aquilano

L’AQUILA – La bellezza d’Abruzzo valica i confini internazionali, finendo sulle pagine del Time.

Il noto periodico americano consiglia due perle della provincia dell’Aquila tra i luoghi alternativi alle mete turistiche più blasonate, in cui bellezza e accessibilità si coniugano.

Si tratta di Prezza e Pacentro, borghi della Valle Peligna, incastonati tra la natura più autentica.

“A est di Roma, l’Abruzzo, regione del Sud Italia, potrebbe essere una delle ultime località del paese dove si può trovare un turista, unico forestiero per miglia e miglia. Eppure, come dice Scott Keyes: ‘Ci sono città bellissime, affascinanti, due su tutte sono Prezza e Pacentro, entrambe facilmente raggiungibili dal centro di Sulmona“.

E proprio Prezza e Pacentro sono le città che il Time suggerisce a chi è alla ricerca di una vacanza all’insegna della natura, della tradizione, della buona cucina e di una convenienza, che, in fondo, non fa mai male.

L’Abruzzo aquilano, con gli esempi di Prezza e Pacentro, lanciati dal Time in alternativa ai paesaggi della Toscana. Famosa per l’ottimo vino, ma decisamente più costosa, “se paragonata ai prezzi dei ristoranti peligni o, ad esempio, agli ingressi gratuiti nei parchi, tra le montagne e i boschi, tra i campi e i fiori selvaggi”, continua il periodico.

Un Abruzzo messo al fianco di località come le Filippine, la Santa Ynez Valley in California o il Portogallo. Anche queste mete proposte come alternative meno sognate rispetto a: Maldive, Napa Valley in California o Francia. Perché la bellezza di casa, spesso sottovalutata o data per scontato, brilla di più agli occhi di chi ogni giorno guarda un mondo diverso. Sempre bello, ma lontano dai colori, i sapori e i contorni di un Abruzzo, forte e gentile dal mare fino alla montagna.