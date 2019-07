Tanti auguri Vincenzo!

Tanti auguri di buon compleanno all’avvocato aquilano Vincenzo Calderoni.

Tanti auguri da parte della mamma Ines e dei figli Leone e Rebecca, “per questi primi 57 anni!”.

Anche la redazione del Capoluogo si unisce agli auguri di buon compleanno a Vincenzo. (Roberta e David).

“Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere; se lo impiegherai bene, potrai ricavarne qualcosa. Ti auguro tanto buon vento e le tele a riva come piacciono a te!”. Loredana.