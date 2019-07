Tanti auguri super Claudia! Compie oggi gli anni Claudia Giannone, la nostra collega rossoblu’ per antonomasia.

Innamorata del calcio – della sua L’Aquila e della Vecchia Signora – Claudia è la storica inviata de Il Capoluogo sui campi da calcio abruzzesi e non solo.

Esuberante e ironica, abbiamo perso il conto delle sue lauree (2? 3?): come un carro armato va dritta all’obiettivo e, a breve, la vedremo di nuovo con la corona di alloro in testa.

Tanti auguri Claudia per questo anno in più e per tutti i traguardi che taglierai con successo dalla tua redazione

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica nella quale potete fare gli auguri o congratularvi con i vostri cari: scrivete attraverso il tradizionale indirizzo di posta elettronica ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook – IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.