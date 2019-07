Street Boulder, a Castel del Monte arrampicata urbana

Torna a Castel del Monte lo Street Boulder, la due giorni di arrampicata urbana tra le vie del borgo, in programma per sabato 20 e domenica 21 luglio.

Anche quest’anno uno dei “Borghi più Belli d’Italia” farà da cornice allo Street Boulder, l’arrampicata urbana che richiama da 3 edizioni appassionati del genere anche da fuori regione.

Organizzata dal Comune di Castel del Monte insieme alla Gollum Climbing Academy e al maestro di arrampicata aquilano Angelo Grinta Colaiuda.

Per due giorni i muri delle case, le sporte (gallerie in pietra), e le torri del paese accoglieranno i migliori climber, alcuni dei quali di livello internazionale.

Saranno 40 in tutto i percorsi Street boulder, di cui ben 20 facili e bellissimi da scalare, previsto uno Street system (piantina e segna percorsi direttamente dallo smartphone), un concorso fotografico e materassi già posizionati sui blocchi più alti.

Ogni anno si segue un tema ben preciso, quest’anno le fila le terrà Harry Potter, 18 figuranti mascherati gireranno per il paese (i beroniani) e accompagneranno i vari climbers.

Ci saranno anche esibizioni dal vivo per tutto il fine settimana e la domenica sera verrà offerta una cena a tutti i partecipanti dal Comune in collaborazione con la Pro Loco.

Un evento collaudato che metterà insieme ancora una volta appassionati del genere e semplici curiosi per un week end all’insegna dello sport, dell’allegria e anche della buona musica e del buon cibo.

Un’occasione anche di rilancio per il territorio, per far conoscere i luoghi chiave dell’Aquilano che a fatica, ma con coraggio, provano ad anadare avanti e a ripartire dopo gli eventi sismici e climatici degli ultimi 10 anni che hanno messo in ginocchio l’economia e in parte anche l’indotto turistico.

Anche tanti gadget e premi per tutti i partecipanti. Per tutte le informazioni è possibile consultare la pagina Facebook dedicata all’evento.

“Bisogna aggiungere – spiega Roberto Cantalini presidente della Gollum Climbing Academy ndr – che questa manifestazione, giunta alla terza edizione è già nel cuore degli abitanti di Castel Del Monte, che volentieri hanno messo a disposizione, le mura e gli archi delle loro caratteristiche abitazioni per l’assalto del variopinto e chiassoso popolo degli arrampicatori”.

“Si tratta infatti di una grande festa, piuttosto che di una competizione e per questo le vie e i vicoletti di questo paese, inserito tra I Borghi più belli d’Italia, si colorano di climbers che si arrampicano ovunque e di curiosi e visitatori che interagiscono con i figuranti in costume”, aggiunge.



“Sono e siamo, noi organizzatori, estremamente orgogliosi di aver contribuito al programma sportivo e culturale di Castel Del Monte e grati al sindaco Luciano Mucciante e agli assessori per il loro impegno e contributo”, conclude il presidente.