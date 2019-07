Provincia dell’Aquila, Calvisi nuovo vice presidente

Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha firmato questa mattina il decreto che nomina il consigliere Vincenzo Calvisi, nuovo Vice Presidente della Provincia dell’Aquila in sostituzione dell’ex Consigliere e Vice Presidente, Alberto Lamorgese.

Come ormai noto, in seguito al commissariamento del Comune di Avezzano, Alberto Lamorgese, è automaticamente decaduto dalla carica e sostituito, nelle scorse settimane, dal consigliere del comune di campo di Giove (Aq), Domenico Ciccone, lasciando altresì la carica di Vice Presidente vacante.

Vincenzo Calvisi, consigliere del Comune di Fossa (Aq), eletto nella lista di centrodestra “Forza Popolare”, ha le deleghe in materia di Edilizia Scolastica e Comunicazione.

“Ringrazio il Presidente della Provincia, Angelo Caruso, per la fiducia accordata alla mia persona e tutti i consiglieri con i quali continuerò a lavorare ed al di fuori di ogni campanilismo e nel rispetto di tutti i territori” – dichiara il neo Vice Presidente Vincenzo Calvisi – doverosamente va un ringraziamento all’ex Vice Presidente Alberto Lamorgese, per il lavoro e l’impegno svolto in questa consiliatura.”