No sicurezza, no Jova beach party: salta il concerto dell’estate

VASTO – Con oltre 40mila biglietti venduti, il Jova beach party rischia di saltare definitivamente.

Il progetto presentato a marzo bocciato dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica è rimasto invariato e il Jova beach party previsto sulla spiaggia vastese per il 17 agosto adesso rischia di saltare definitivamente.

Lo ha comunicato lo stesso Prefetto di Chieti: “Io e i miei figli – riporta Rete8 – siamo fan di Jovanotti ma a tutt’oggi è impossibile realizzare il concerto sulla spiaggia di Vasto. “Il prefetto di Chieti si è rivolto da “fan” a Jovanotti perché è sicuro che il cantante non sia a conoscenza delle molteplici criticità del luogo, ‘altrimenti non metterebbe repentaglio l’incolumità di decine di miglia di fan”.

Oltre all’incolumità delle persone, per il Prefetto “non si può spaccare in due l’Italia chiudendo la statale 16 il 17 agosto, una giornata da bollino rosso”.

A questo punto, l’evento centrale dell’estate vastese rischia concretamente di saltare, salvo imprevedibili sviluppi dell’ultim’ora.

Jova beach party, la bocciatura del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza erano emerse criticità, che al momento restano irrisolte.

Secondo una prima analisi, il piano presentato dal Comune per l’evento, non rispettava le regole imposte sulla sicurezza delle manifestazioni pubbliche imposto dal Ministero dell’Interno. Il documento non appariva aderente al reale stato dei luoghi e non teneva conto della presenza del pontile e del vicino fosso marino. Considerato insufficiente anche il numero di bagnini e volontari inseriti nel piano. Ulteriori carenze riguardano le vie di fuga e l’illuminazione;un altro nodo da chiarire è quello della viabilità.