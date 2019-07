L’Aquila, Sed: approvato il bilancio di esercizio 2018

L’AQUILA – Sed Spa, approvato il bilancio di esercizio 2018.

Nei giorni scorsi si è riunita l’assemblea dei soci di Servizi Elaborazione Dati SpA, società totalmente partecipata dal Comune dell’Aquila, per l’approvazione del bilancio di esercizio 2018.

Per il Comune dell’Aquila è intervenuta l’Assessore con delega alle partecipate, l’avvocato Fausta Bergamotto.

Soddisfazione è stata espressa del neo Amministratore Unico di SED SpA, Gianfranco Di Benedetto, per il risultato di bilancio che ha evidenziato un risultato in utile di 86 mila euro, che dichiara: “Sed si conferma un’azienda sana, avendo bilanci in utile negli ultimi 5 anni, con prospettive di ulteriore crescita per il futuro e con obiettivo di potenziare la propria offerta di servizi”.