L’Aquila – Mercoledì condizioni di tempo stabile al mattino con sole prevalente, cieli poco nuvolosi nel pomeriggio. Nubi sparse in serata ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +9°C e +25°C.

In Abruzzo tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno al mattino su tutti i settori, nubi sparse al pomeriggio; cieli poco nuvolosi in serata sia lungo la costa che sui settori interni.

In Italia generale stabilità al Nord Italia, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e precipitazioni assenti ovunque. Al pomeriggio possibili temporali sulle Alpi e Appennino, sole prevalente in pianura e lungo le coste. In serata residue piogge sulle Alpi e prealpi orientali, stabile altrove. Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni centrali con sole prevalente al mattino. Cieli sereni o poco nuvolosi per nubi alte e stratificate in transito al pomeriggio e in serata, senza alcun tipo di precipitazione associata. Situazione invariata in serata. Migliora il tempo sulle regioni meridionali con cieli sereni su tutte le regioni eccetto innocue nubi in transito sulla Sardegna settentrionale. Sole prevalente anche al pomeriggio, stabile e senza precipitazioni anche in

serata.

Temperature in aumento specie al Centro Nord.

(Centro Meteo Italiano)