Incidente sulla statale 80, auto fuori strada

L’AQUILA – Incidente stradale sulla statale 80, auto finisce fuori strada. Ferito lievemente il conducente.

Nel primo pomeriggio di oggi incidente stradale al km 4 della Statale 80, tra Cansatessa e Coppito. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale, un’auto ha rischiato di ribaltarsi, finendo fuori strada.

Sul posto, anche gli operatori del 118, per il primo soccorso all’automobilista rimasto ferito in modo lieve. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.