Imprudente difende i fondi per l’agricoltura abruzzese

Fondi agricoltura, Emanuele Imprudente: “Sappiamo cosa fare, lavoriamo quotidianamente per difendere fondi agricoltura abruzzese”.

“Sappiamo cosa fare. Non sarà facile cancellare i ritardi di chi ci ha preceduto ma stiamo lavorando per evitare il disimpegno dei fondi per l’agricoltura abruzzese”, lo ha detto l’assessore regionale abruzzese con delega all’Ambiente, Emanuele Imprudente.

“Riguardo i fondi per l’agricoltura abruzzese, sarà difficile ignorare anni di ritardi e disinteresse, ma sappiamo bene cosa fare e sono già da tre mesi impegnato quotidianamente per tutelare il nostro mondo agricolo”, ha continuato Imprudente.

“Dalla prossima settimana – ha chiarito Imprudente – il dipartimento avrà il suo nuovo direttore, e con lui apriremo una nuova e più seria fase di interlocuzione con Bruxelles per capire realmente quelli che sono i margini per rimodulare e spendere nel modo più semplice ed utile i fondi del PSR”.

“Cercheremo di finanziare – ha assicurato – e semplificare le misure meglio performanti e, se sarà ancora possibile, di attivare bandi a sportello per snellire la burocrazia che spesso rallenta ed appesantisce le richieste. Provando così a evitare il disimpegno che potrebbe gravare su questa annualità”.

“Nei tre mesi in cui mi sono insediato – ha aggiunto- abbiamo aperto quotidiane interlocuzioni con il Ministero e con Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura). Abbiamo promosso tavoli tecnici e politici, bilaterali e trilaterali tra Regione Abruzzo, Agea e le Organizzazioni Professionali agricole. Abbiamo inoltre chiesto, ed ottenuto, un supplemento di assistenza per dare impulso alle procedure delle istruttorie”.

“Sarà necessario – ha concluso Imprudente – attivare una Task Force che coinvolgerà dipartimenti e settori della Regione Abruzzo, costruendo una squadra pronta ad aggredire e risolvere questa emergenza. I ritardi ci sono ed il rischio disimpegno anche: questo è quello che abbiamo trovato al nostro insediamento e stiamo lavorando giorno e notte per impedirlo. Il mondo agricolo abruzzese merita ben altro”.