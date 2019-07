Un matrimonio col botto, consuoceri si picchiano alla serenata

AVEZZANO – Serenata e nozze col botto nella Marsica.

Difficile da scordare, per due novelli sposi, un matrimonio particolarmente acceso, a causa della rissa tra consuoceri, scoppiata, per motivi da chiarire, la sera della serenata e quasi bissata il giorno delle nozze.

Nel corso della serenata, dedicata alla futura sposa, è scaturita un’improvvisa lite tra i genitori degli sposi. Un diverbio andato oltre le semplici parole. Sono volati schiaffi e spintoni. Il violento round ha avuto seguito ieri, nel giorno delle nozze, con i padri degli sposi che sono tornati a scontrarsi all’interno del locale in cui si è svolto il pranzo nuziale.

Come riporta il quotidiano Il Centro, solo l’intervento immediato degli invitati ha evitato che i consuoceri tornassero a colpirsi, facendo degenerare il diverbio anche nel giorno del matrimonio. I due si sono limitati a lanciarsi sguardi rabbiosi, mentre gli altri invitati cercavano di sdrammatizare e di far tornare la cerimonia alla normalità, nonostante l’imbarazzo nell’aria. Questa volta il matrimonio sarà indimenticabile, non soltanto per gli sposi.