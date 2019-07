Ricostruzione L’Aquila, elenco dei commissari dei consorzi inerti

Ricostruzione post sisma, elenco dei commissari dei consorzi inerti



On line una pagina apposita con avviso, modulistica e tutte le informazioni

Allo scopo di rendere più organica la comunicazione in materia, sul sito internet del Comune dell’Aquila è stata predisposta una sezione specifica dove sono pubblicate tutte le informazioni per chi fosse interessato a presentare domanda di iscrizione nell’elenco dei commissari dei consorzi non costituiti o inerti.

Lo rende noto l’assessore alla Ricostruzione privata, Vittorio Fabrizi, che rammenta che da tale elenco il Comune attingerà per mandare avanti il procedimento di ricostruzione dei circa 400 aggregati edilizi per i quali non sono mai state presentate le relative pratiche o i cui lavori si sono interrotti.

Nella pagina “Commissariamenti” della sezione “Consorzi” dell’area “Il Sisma” del portale web del Comune sono contenuti l’avviso – con i relativi chiarimenti – il modello per presentare la domanda, il disciplinare e gli atti amministrativi di riferimento.