Peterland sbarca a L’Aquila: hamburger e patatine a Piazza Duomo

L’AQUILA – Peterland arriva a L’Aquila, hamburger e patatine a portata di mano a Piazza Duomo.

È imminente l’apertura, già annunciata da appositi cartelli, di Peterland in città. Il locale aprirà all’angolo di Piazza Duomo, a fianco al Bistrò26.

Peterland – Il Mondo del Fast Food, o del Take Away.

Il franchising sbarca a L’Aquila, seconda apertura in Abruzzo, dopo quella in centro a Pescara. Un nuovo esercizio commerciale in centro città, che vedrà all’opera tre ragazzi aquilani, in formazione. L’hamburgeria, attualmente presente in Italia con ben 21 punti vendita, diffusi su tutto il territorio nazionale, tra le prossime aperture, prevede proprio il capoluogo d’Abruzzo, dove andrà a completare la cornice di attività ristorative recentemente rinate a Piazza Duomo.

Un’hamburgeria nata dopo gli eclatanti risultati della classica patatineria olandese MasterChips: la patata olandese, tagliata fresca e cotta al momento, è stata affiancata dalla creazione del nuovo brand, appunto, Peterland. Novità la linea hamburger di manzo, la linea hot dog, la linea pollo e pesce fritto, oltre a una linea dedicata ai vegani e una al dolce.

Manca poco, allora, e anche Piazza Duomo avrà la sua dose di take away quotidiana, basterà solo chiedere.