Pattinaggio, l’aquilana Alessandra Susmeli campionessa del mondo di maratona

L’atleta aquilana Alessandra Susmeli supera sé stessa e si laurea campionessa del mondo di maratona under 50.

La vittoria ieri a Barcellona, in Paseo de Gracia, strada dello shopping chiusa per tutta la mattinata ed il primo pomeriggio per lo svolgimento delle gare di maratona dei campionati del mondo 2019 di pattinaggio a rotelle.

Alessandra Susmeli, che detiene il record del mondo della maratona di un’ora 10 minuti e 43 centesimi, ha chiuso la sua prestazione in un’ora 14 minuti e 30 centesimi.

La pluricampionessa aquilana si è rifatta nei confronti di Claudia Pechstein, olimpionica del ghiaccio che ha partecipato anche alle scorse Olimpiadi, vincitrice del titolo del mondo nel 2017 proprio a L’Aquila.

Questa volta Alessandra Susmeli è arrivata con largo anticipo sull’arrivo rispetto alla Pechstein, che ha chiuso in un’ora 15 minuti e 49 centesimi.

Nella stessa gara nella stessa categoria è arrivata ottava Michela Mannucci, altra pluri campionessa aquilana, con il tempo di un’ora 25 minuti e 5 centesimi.

“La comunità aquilana plaude all’importante traguardo raggiunto dalla pattinatrice Alessandra Susmeli, che in Spagna si è laureata campionessa del mondo nella categoria under 50” dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore allo Sport, Vittorio Fabrizi.

“Un successo che si aggiunge ai tanti che questa straordinaria atleta ha conquistato nel corso della sua prestigiosa carriera, in una città che vanta in questo sport una tradizione gloriosa e radicata nel tempo. Ad Alessandra, al suo team e ai tecnici che l’hanno supportata nella rincorsa di questo successo giungano le congratulazioni personali e della municipalità” concludono sindaco e assessore.