Maxitruffa della auto di importazione, multe per 700 acquirenti

L’AQUILA – Primi decreti di condanna anche per gli acquirenti, nell’ambito dell’indagine sulla maxitruffa delle auto d’importazione.

Sono circa 700 gli acquirenti di auto di importazione accusati di falso nell’ambito delle indagini della Procura dell’Aquila sulla maxitruffa all’erario per circa 1 milione di euro, contestata all’autosalone dell’aquilano Vincenzo Leli. Le indagini erano partite da verifiche della Guardia di Finanza su auto acquistate in Germania. Sono 20 gli indagati a vario titolo per quella vicenda, ma la Procura ha vagliato anche la posizione degli acquirenti che avrebbero dichiarato il falso, dicendo di essere andati in Germania a comprare le auto, per risparmiare sull’Iva.

Come spiega Il Messaggero, quindi, nei giorni scorsi sono arrivati i primi decreti di condanna con multa pecuniaria, dopo la conversione dal reato penale di falso. In caso di appello, gli acquirenti dovranno però dimostrare la loro innocenza in sede di vero e proprio processo.