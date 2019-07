Aquilano coraggioso salva bimbo da incidente

Aquilano coraggioso salva un bambino a Como.

In un’estate funestata da lutti e incidenti che riguardano anche i più piccoli, sul web corre il tam tam di una buona notizia, di un salvataggio da film d’azione.

Così, grazie al nutrito gruppo facebook “l’Abruzzese fuori sede” apprendiamo la notizia di un coraggioso aquilano che, grazie alla sua prontezza, evita una tragedia.

Protagonista un bambino di Como: è lì che l’uomo di origini ofenesi vive e lavora nella Guardia di Finanza.

La dinamica la racconta la madre del piccolo, pubblicamente su Facebook, per ringraziare l’intrepido aquilano.

“Scrivo questo post con tutto il cuore e piena di gratitudine per ringraziare pubblicamente Flavio Pacione che l’altra sera ha salvato la vita al mio bambino… Stavamo attraversando in via Asiago a Tavernola quando Dario ha perso un’infradito e mi è sfuggito dalla mano per andare a recuperarla. Nel frattempo però arrivava un’auto a velocità sostenuta, che non poteva vederlo perché chinato e oscurato dal guard rail. È stata una frazione di secondo in cui ho visto la peggiore tragedia piombarci inesorabilmente addosso, ma per fortuna Flavio ha avuto l’incredibile prontezza di riflessi e il coraggio di fare scudo al mio bambino uscendo con la sua auto, senza preoccuparsi delle conseguenze per la sua incolumità o del suo veicolo.

Tutto si è concluso così, per fortuna, solo con un grande spavento… Ma la mia gratitudine nei confronti di Flavio durerà per tutta la vita.

Grazie di cuore.”