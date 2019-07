Giulia Belmonte, la Miss abruzzese nel video di Benji e Fede

La bellezza abruzzese di Giulia Belmonte al centro del viceoclip dell’ultimo successo di Benji e Fede, già in vetta alle classifiche italiane.

“Dove e quando” è il brano che sta spopolando tra le hit dell’estate 2019. Molte le ragazze che ballano sulle note del brano musicale dei due giovani cantautori. Tra tutte spiccano i colori mediterranei di Giulia, giornalista sportiva e modella, fin da quando aveva 15 anni.

Dopo l’esperienza di Miss Italia, nel 2013, i primi passi nel mondo dello spettacolo. Proprio il concorso nazionale per reginette di bellezza, infatti, è stato il trampolino di lancio per proposte di collaborazione e nuove esperienze, come la 24enne, originaria di Città Sant’Angelo, racconta alla redazione del Capoluogo.

«Avevo solo 18 anni quando, dopo la vittoria della fascia di Miss Abruzzo, arrivai alle finali di Miss Italia, a Jesolo. Fu una bella esperienza, sicuramente mi ha aiutato a crescere. Così come lo hanno fatto i miei studi, sempre affiancati dalla passione per la comunicazione e lo sport». Laureata in Scienze della Comunicazione, infatti, Giulia Belmonte ha conseguito la qualifica di pubblicista al momento dell’iscrizione al primo anno d’università.

«Attualmente vivo a Milano e lavoro per Telenova, dove mi occupo di servizi sull’arte, partecipo ad una trasmissione sportiva e curo un format a carattere storico. Parallelamente alle mie attività di modella e influencer su Instagram, che mi portano a ricevere numerose proposte lavorative, anche nel mondo dello spettacolo. L’ultima, in ordine di tempo, la partecipazione al videoclip di Dove e Quando. Un lavoro divertente e piacevole, girato circa due mesi fa. Ora, per il futuro, chissà». Insomma, una bellezza dal talento multiforme, appassionato e coltivato con entusiasmo, dietro la stoffa di una giovane abruzzese tenace, che, un domani, potrebbe arrivare lontano.