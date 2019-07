Papa Francesco affida nuova nomina al Cardinale Petrocchi

Cardinale Petrocchi nominato da Papa Francesco Membro della Congregazione per il Clero

Il Santo Padre ha nominato il Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita dell’Aquila, Membro della Congregazione per il Clero. Si tratta di un Organismo della Santa Sede, competente per il ministero e la disciplina dei Presbiteri e dei Diaconi come anche per la formazione nei Seminari e per l’amministrazione dei beni ecclesiastici.

Dopo l’elezione al cardinalato, è il quarto importante incarico che l’Arcivescovo del Capoluogo abruzzese riceve dalle mani del Papa.

«Facciamo i migliori auguri al Card. Petrocchi – si legge nel comunicato stampa CEAM – che, continuando a svolgere il suo ministero nella Chiesa Aquilana, viene chiamato ad impegnarsi in ambiti di grande rilevanza a servizio della Chiesa universale e della Sede Apostolica».

Cardinale Petrocchi, le congratulazioni del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio

«Abbiamo appreso con piacere che Papa Francesco ha nominato il Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita dell’Aquila, Membro della Congregazione per il Clero, un importante incarico nell’ambito della politica dello Stato del Vaticano e della Chiesa cattolica.

A nome mio personale e della Giunta regionale porgo al Cardinale Petrocchi i migliori auguri per questo importante impegno di grande rilevanza che dà ulteriore lustro anche all’intera regione Abruzzo».