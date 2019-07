Nonna Teresa compie 100 anni, auguri!

CASTEL DEL MONTE – “Tresìna de Ceciaròglie”, al secolo Teresa Petronio, raggiunge il traguardo dei 100 anni. Tanti auguri!

«Un’altra castellana doc ha tagliato il traguardo dei 100 anni. Questa volta il compleanno speciale è toccato alla super nonna Teresa Petronio, conosciuta da tutti in paese come “Tresìna de Ceciaròglie”, che il 12 luglio 2019 ha festeggiato il secolo di vita circondata dall’affetto dei suoi cari». Lo annuncia il vicesindaco di Castel del Monte, Ivan Di Pompeo, sottolineando: «Teresa, ancora perfettamente lucida e in ottima forma, vive serenamente la propria quotidianità come se il tempo per lei si fosse fermato; certo con il suo viso, sempre sorridente, che appare segnato dalle tante rughe d’espressione che la vita ci ha impresso e poi con quell’udito capriccioso che ogni volta che le parli ti costringe ad avvicinarti e ad alzare la voce per farti sentire bene, anche se in fondo in fondo ogni tanto ci gioca su, ti fa quasi urlare fingendo di non capire ciò che le dici ma poi ti sorride sorniona svelando di essersi presa gioco di te!».

«Teresa ha avuto una vita dura, è stata una donna forte che non si è mai abbattuta di fronte alle avversità che la vita le ha posto davanti e si è sempre presa cura della sua famiglia con amore e dedizione. Teresa è stata sempre costantemente circondata dall’affetto dei propri cari, il modo migliore per invecchiare bene. Teresa è la mamma di Lucia, la suocera di Nicola, la nonna di Enrico e di Natascia. Ma non possiamo fermarci qui con l’elenco, Teresa è anche la nonna acquisita di generazioni e generazioni di bambini del quartiere di “Viale dei Pini” a Castel del Monte che oggi sono cresciuti e diventati adulti, genitori, nonni ma che hanno trascorso un bel pezzo della propria vita ad ascoltare i suoi racconti, a prendersi le sue “ramanzine”, ad accettare i suoi consigli, ad osservarla mentre lavorava instancabile a maglia o all’uncinetto … solo per citare alcuni aspetti di una lista molto lunga …. e che le hanno sempre voluto e le vogliono ancora tanto bene come se fosse davvero la loro nonna!»

«I suoi cento anni non passeranno certo sotto traccia, l’amministrazione Comunale e tutta la cittadinanza augurano a Teresa i migliori auguri per questo importantissimo traguardo raggiunto e l’attendono a Castel del Monte per abbracciarla e coccolarla come merita».

Tanti auguri anche dalla redazione del Capoluogo.it