L’Aquila, i pezzi della ricostruzione: palazzo ‘riscoperto’ a Piazza Duomo

L’AQUILA – Palazzo riscoperto a Piazza Duomo, sul lato alto, nel cuore del centro storico della città in ricostruzione.

Tolti i ponteggi dei lavori ultimati proprio in questi giorni, L’Aquila, città d’arte, torna ad avere un palazzo in più, nascosto, ma non cancellato, da un terremoto che quell’arte storica ha provato, dieci anni fa, a farla in mille pezzi.

La ricostruzione va avanti, scandita dalle restituzioni alla città dei suoi luoghi del cuore. Solo recentemente L’Aquila e la sua comunità intera hanno riabbracciato la Chiesa di Santa Maria del Soccorso e di San Silvestro. Una ricostruzione accompagnata dai numerosi eventi che stanno rianimando un centro, fino a poco tempo, quasi deserto: come a dire che L’Aquila può ripartire, ma non senza la sua gente.