Giacobbo presenta i Quadri dal Don Giovanni di Mozart

Roberto Giacobbo in scena questa sera, sabato 13 luglio, alle ore 21,30 nell’Emiciclo: il Teatro Stabile d’Abruzzo e il Conservatorio Statale di Musica “Alfredo Casella” presentano “Quadri dal Don Giovanni di Mozart” nell’ambito della rassegna “I Cantieri dell’Immaginario” promossa dal Comune dell’Aquila.

Roberto Giacobbo sarà la voce narrante che accompagnerà in scena “Don Giovanni ritratto di un libertino“, quadri dall’opera di Wolfgang Amadeus Mozart e Lorenzo Da Ponte interpretati dai cantanti e dell’orchestra del Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila, con il coordinamento artistico di Marco Ciammacco, la regia di Antonella Cesari, la direzione dell’orchestra dl Conservatorio di Aurelio Canonici e la collaborazione del Maestro Enrico Arias.

Roberto Giacobbo conferma con la sua presenza l’attenzione e l’attaccamento per la città dell’Aquila, dove torna subito dopo la fine della strepitosa serie di Freedom – Oltre il Confine. La trasmissione riprenderà a settembre in prima serata su Italia1.

Il giornalista divulgatore sceglie dunque il Tsa e Il Don Giovanni, uno dei sommi capolavori della storia dell’opera, dramma giocoso nel quale si fondono il genio musicale di Mozart e quello poetico e letterario di Da Ponte. Come già pochi anni fa col Barbiere di Siviglia, e come l’anno scorso con il Flauto magico, anche quest’anno il Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila propone l’esecuzione di un’opera lirica. Punto di forza è la freschezza e l’entusiasmo degli esecutori: i giovani allievi che costituiscono l’orchestra, come i cantanti e il coro, sapranno far risuonare le note di Mozart in una esecuzione brillante, spontanea e vivace. La professionalità e la sapienza divulgativa di Roberto Giacobbo renderà unica questa serata, nella quale si alterneranno sapientemente racconto, narrazione e musica.

Di seguito i personaggi e gli interpreti: Don Giovanni Tonino Crisciotti, Leporello Thomas Mackay, Donna Anna Erica Realino, Vanessa Santilli, Don Ottavio Benedetto Agostino, Donna Elvira Katia Di Michele, Marina Iacuitti, Masetto Alessandro Cataldo, Zerlina Aloisia De Nardis, Commendatore Paolo Di Rocco. Voce narrante Roberto Giacobbo.