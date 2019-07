L’Aquila – Tempo stabile sabato mattina con cieli nuvolosi; temporali al pomeriggio anche intensi, piogge nelle ore serali. Ampie schiarite domenica mattina, nuvolosità diffusa sia al pomeriggio sia poi in serata, ma sempre senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +11°C e +25°C.

In Abruzzo tempo in prevalenza stabile al mattino di sabato anche se con molte nubi; temporali intensi a partire dal pomeriggio su tutto il territorio, fenomeni in attenuazione tra la sera e al notte. . Tempo stabile nelle ore diurne di domenica con cieli sereni al mattino, poco nuvolosi al pomeriggio con possibili locali piogge sui settori a ridosso dei rilievi. Asciutto in serata.

In Italia locali precipitazioni fin dal mattino al Nord, specie sulla costa adriatica, mentre al pomeriggio e in serata non si escludono locali acquazzoni e temporali su Alpi e Prealpi orientali. In nottata cieli irregolarmente nuvolosi ma con tempo asciutto.

Maltempo sulle regioni centrali con acquazzoni e temporali ad iniziare da Marche e Umbria. Al pomeriggio i fenomeni più intensi si concentreranno sull’Adriatico e in Appennino, ma qualche precipitazione non mancherà anche su Toscana e Lazio. Tempo in miglioramento dalla nottata.

Tempo asciutto al mattino al Sud Italia anche se con molte nubi, mentre al pomeriggio e in serata sono attesi acquazzoni e temporali specie sui settori Peninsulari, con i fenomeni più intensi sul versante Adriatico. Precipitazioni in esaurimento dalla notte.

(Centro Meteo Italiano)