Pascolo abusivo a Campo Imperatore: denunciata azienda agricola

L’AQUILA – Pascolo abusivo a Campo Imperatore. Individutai più di 170 bovini incustoditi, provenienti da fuori regione, senza autorizazione.

Nei giorni scorsi, i militari delle Stazione Carabinieri Forestale di Barisciano (AQ) hanno concluso gli accertamenti espletati per presunto pascolo abusivo, avendo intercettato un grosso automezzo per il trasporto di animali vivi che aveva scaricato circa 170 bovini in località Le Fontari (AQ) e li aveva lasciati al pascolo, senza alcuna custodia.

I militari hanno rilevato che l’Azienda Agricola proprietaria degli animali, con sede legale a Vieste (FG), non aveva alcun titolo all’uso del pascolo e non aveva le necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie. Pertanto, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria i due soci dell’Azienda Agricola, S.V. di anni 34 e C.G di anni 46, entrambi residenti a Vieste (FG), per pascolo abusivo, introduzione di animali nel fondo altrui e per danneggiamento.

Inoltre, alla stessa Azienda Agricola sono state elevate delle sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 3960,00 euro per non aver richiesto l’autorizzazione, prevista dal DPR 320/54, per l’alpeggio di animali; per mancata custodia di animali al pascolo e per omessa custodia e malgoverno di animali.