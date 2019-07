Il 9° Reggimento Alpini ai fornelli: 1000 piatti d’amatriciana per l’ultimo venerdì

L’AQUILA – Il Comune chiama, gli Alpini del 9° Reggimento rispondono.

Venerdì in centro anticipato a L’Aquila, con un pranzo speciale che anticipa la cena gratuita di questa sera: 1000 piatti d’amatriciana serviti dagli Alpini, offerti dal Comune.

Set d’eccezione la Cucina da campo degli Alpini. A lavoro il personale logistico, con il capo cuoco Caporal Maggiore Luigi Fisco.

Per l’ultimo appuntamento dei Venerdì in Centro, l’iniziativa promossa dall’aministrazione comunale per rilanciare il centro storico, la cucina che il contigente alpino usa nelle spedizioni esterne è già accampata in Piazza Duomo. Gli Alpini sono ai fornelli: il menù della cena prevedrà 1000 piatti di mezze maniche all’amatriciana servite a chi parteciperà all’evento.

Una ricetta tradizionale, ma con un pizzico di novità direttamente dalla Calabria, ovvero la ‘nduja. Ingredienti offerti dal Comune dell’Aquila, consistenti in 100kg di pasta e 20kg di guanciale.

Oggi, per il pranzo, l’antipasto della serata. Gli Alpini hanno invitato al loro tavolo alcuni giornalisti, tra i quali la nostra direttrice Roberta Galeotti, per un tour all’interno della cucina da campo protagonista anche nei giorni bui del dopo sisma.

La Cucina campale, costituita da materiale ignifugo e comprensiva dell’immancabile tenda, ha all’interno due bollitori e una piastra. All’interno il Caporale Capo Aiello è all’opera per preparare le arancine, per una serata all’insegna dei sapori inconfondibili dell’arte culinaria italiana.

Per una volta gli aquilani potranno osservare da vicino la Cucina utilizzata per il terremoto dell’Aquila del 2009. Allora, nel dopo sisma, numerose cucine da campo erano collocate nelle tendopoli: dal Globo, a Pizzoli, da Barete a Piazza d’Armi. Venivano sfornati 200 pasti all’ora e, in alcuni campi, c’erano anche fino a 7mila persone da sfamare.

Il video con le immagini e le interviste – al Caporale Maggiore Francesco Anello e al Caporale Maggiore Benedetto Fantauzzi – direttamente da Piazza Duomo.