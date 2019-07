Carolina e Gina, a L’Aquila gelateria e latteria a km 0

Carolina e Gina è la gelateria e latteria che aprirà lunedì 15 luglio a L’Aquila in Piazza Duomo 28.

Da un’idea di Michele Morelli e Gianmarco Bottino il nuovo locale che andrà ad aggiungersi alle altre attività tornate in Piazza, lavorerà esclusivamente latte e affini del territorio.

La vera novità sarà che il gelato o altri derivati del latte potranno essere preparati “espresso”, cioè sul momento.

Michele Morelli è un imprenditore consolidato in città sul campo della ristorazione e dell’intrattenimento: «In collaborazione con l’Associazione regionale Allevatori – spiega Morelli – abbiamo deciso di adottare una parte di allevamento di vacche all’interno del cratere aquilano, a Paganica. L’Associazione ha redatto un disciplinare per l’alimentazione degli animali, per un latte di altissima qualità, con il quale faremo innanzitutto il nostro gelato, ma venderemo anche il latte sfuso e tutti i suoi derivati. Presente anche una selezione di affettati del territorio. La ciliegina sulla torta è la concessione da parte dello chef stallato Niko Romito del suo delizioso pane».

Morelli fino al terremoto era presente in piazza Duomo con lo storico Gran Caffè e proprio pochi giorni prima del terremoto del 6 aprile 2009 aveva aperto una gelateria in piazza Machilone, progetto poi naufragato a causa del sisma.

Il Gran Caffè poco dopo il sisma è stato delocalizzato su viale Corrado IV, uno dei pochi locali che insieme al Boss, a Natale del 2009 consentì agli aquilani di potersi incontrare, per brindare nonostante le ferite ancora aperte.

E poi ancora l’idea di portare un pezzetto d’Abruzzo in America e così, nel 2014 è sbarcato a Filadelfia il Gran Caffè dell’Aquila.

Un grande investimento grazie al sostegno di due italoamericani, Mario e Riccardo Longo, padre e figlio.

Un posto il Gran Caffè dell’Aquila in versione americana dove lavorano oggi circa 70 dipendenti e vengono serviti esclusivamente prodotti made in Italy con una particolare attenzione per l’enogastronomia abruzzese.

E ancora l’anno scorso, sempre in centro, su corso Federico II, l’apertura della Pizzeria Trieste, il franchisising nato a Pescara, noto per la famosa pizzetta tonda e croccante.