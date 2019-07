Aeroporto dei Parchi, pubblicato il bando per la concessione

L’AQUILA – Pubblicato il bando per la concessione dell’Aeroporto dei Parchi.

Come annunciato qualche giorno fa dall’assessore ai Trasporti, Carla Mannetti, è stato pubblicato sia all’albo pretorio on line che sul sito internet del Comune dell’Aquila l’avviso per l’affidamento in concessione dell’Aeroporto dei Parchi “Giuliana Tamburro”, in località Preturo, per attività di aviazione generale ad uso protezione civile, sanitario, antincendio, turistico, sportivo.

Il termine per presentare la domanda è stato fissato alle ore 12 del 20 agosto.

L’avviso e i file contenenti il capitolato d’oneri, il modello di domanda e l’ulteriore modulistica da compilare sono pubblicati in questa pagina http://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1780&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1