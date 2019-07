Polizia di Stato, nel decennale del sisma i 167 anni dalla fondazione

L’AQUILA – La cerimonia per il 167° anniversario di fondazione della Polizia di Stato.

Autorità militari, civili e religiose questa mattina hanno preso parte alla cerimonia per il 167° anniversario di fondazione della Polizia di Stato, che si è svolta presso l’auditorium del Conservatorio “A. Casella”.

“Esserci sempre”, il tema della cerimonia, soprattutto – come sottolineato dal Questore dell’Aquila, il dottor Orazio D’Anna – «nei momenti più drammatici, come quelli del terremoto 2009». Il dottor D’Anna, oltre a ricordare il sovrintendente capo Massimo Calvitti, prematuramente scomparso sotto le mecerie del sisma, ha rivolto un pensiero anche per la recente scomparsa dell’assistente capo coordinatore Annamaria Chiacchia.

A seguire, è stata ripercorsa la storia del Corpo, con la presentazioni dei nuovi distintivi di qualifica che «non rappresentano una distanza, ma rimarcano l’identità della Polizia. Questa – ha spiegato il Questore – sarà l’ultima festa nella storia della Polizia celebrata con i gradi tradizionali.

È stato poi illustrato il rapporto delle attività per il 2018, che ha confermato la tendenza degli ultimi anni relativamente al calo dei reati. Rispetto al 2017, ancora un -9%. «Non vogliamo farci scudo dei numeri – ha sottolineato il Questore – ma occorre valutarli nella loro effettiva essenza; certamente possiamo mandare un messaggio rassicurante ai cittadini».

Infine, i riconoscimenti al personale che si è distinto in particolari operazioni di polizia. Tra questi, il capo della Squadra Mobile, il dottor Marco Mastrangelo, per un’operazione contro l’immigrazione clandestina svolta quand’era in servizio a Cuneo. «L’Aquila – ha dichiarato il dottor Mastrangelo al Capoluogo.it – è una città ricca e viva, che certamente ha sofferto tantissimo, ma si sta rialzando e sta marciando in maniera esemplare».

Le interviste al Questore dell’Aquila, il dottor Orazio D’Anna, e al capo della Squadra Mobile, il dottor Marco Mastrangelo.

