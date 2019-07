Maltempo, L’Aquila al fianco della costa abruzzese

Dopo la grandinata record e il maltempo che si è abbattuto sulla costa, Biondi scrive al presidente della Regione e al presidente Anci: “A disposizione per dare supporto”.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha inviato una lettera al presidente della Regione, Marco Marsilio, e al presidente dell’Anci Abruzzo, Luciano Lapenna, con cui ha inteso estendere la massima solidarietà ai sindaci e alle popolazioni colpite dall’intensa ondata di maltempo che nella giornata di ieri ha flagellato diverse località della costa abruzzese. “Le immagini e le testimonianze di un evento così straordinario dimostrano l’eccezionalità di una situazione che ha provocato gravi conseguenze a persone e decine di attività turistiche. – spiega il sindaco Biondi – Per questa ragione, attraverso le due istituzioni che sono più a contatto con i territori, ho manifestato non solo il pieno sostegno ai primi cittadini ma mi sono messo a disposizione per verificare l’opportunità di un coinvolgimento delle professionalità maturate nel post terremoto. Il bagaglio di esperienze e competenze acquisite in dieci anni nella gestione delle emergenze legate alle calamità naturali è a disposizione dell’intera comunità regionale. Siamo pronti a fornire il nostro contributo per supportare il percorso di ripresa di chi oggi è in difficoltà e, all’indomani del 6 aprile 2009, non ha esitato un minuto per soccorrere quanti sono stati duramente messi alla prova dalla furia del sisma”.