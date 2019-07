L’Aquila – Venerdì cieli irregolarmente nuvolosi al mattino, ma con tempo asciutto; instabilità in aumento al pomeriggio con piogge e temporali sparsi. Migliora dalla serata con fenomeni in esaurimento ovunque. Temperature comprese tra +12°C e +23°C.

In Abruzzo nuvolosità irregolarmente in transito in mattinata ma senza fenomeni di rilievo associati. Instabilità in aumento al pomeriggio con piogge e temporali sparsi in locale sconfinamento anche verso le coste. Tempo in miglioramento ovunque dalla serata.

In Italia tempo stabile al mattino al Nord eccetto sulla Romagna e sul Friuli con locali e brevi piogge. Al pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi sul Triveneto e in Appennini. In serata ancora fenomeni possibili sul Triveneto, stabile e asciutto altrove. Condizioni di tempo generalmente asciutto al mattino sul versante tirrenico con cieli poco nuvolosi, nubi irregolari sul versante adriatico con possibili piogge. Al pomeriggio possibili acquazzoni su Umbria e in Appennino, in rapido esaurimento entro sera. Giornata all’insegna della generale stabilità al mattino sulle regioni meridionali con ampi spazi di sereno alternati a qualche nube alta in transito. Al pomeriggio possibili acquazzoni sui settori interni peninsulari ma in rapido esaurimento.

Temperature in aumento specie nei valori massimi.

(Centro Meteo Italiano)