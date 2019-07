L’Aquila, terminati lavori di bonifica a Sant’Elia

I lavori hanno interessato la frazione aquilana di Sant’Elia, nel perimetro che va dalla vecchia chiesa alla scuola, si tratta di una zona densamente abitata e da tempo i residenti richiamavano l’attenzione su uno stato di incuria generale.

Lo rende noto il consigliere comunale Giancarlo Della Pelle (Insieme per L’Aquila).

“Il terreno su cui abbiamo operato era abbandonato a se stesso dal 2009 ed era diventato ricettacolo di rifiuti di ogni tipo: vecchi pc, ferro, legno, plastica e molto altro”.

“La situazione era divenuta ormai intollerabile, non solo per una questione estetica, quanto piuttosto per le scarse condizioni igenico-sanitarie messe a rischio dalla presenza di ratti e insetti vari che si annidavano tra i rifiuti”, continua Della Pelle.

“Il problema è stato risolto grazie all’intervento degli operai del Comune che, con la disponibilità dell’ assessore comunale all’Ambiente, Fabrizio Taranta“, chiarisce.

“Adesso è stato pulito tutto, riportando l’area ad una condizione degna di un quartiere residenziale come Sant’Elia”, aggiunge.

La vecchia scuola infatti confina con abitazioni private, un’edicola e con la Chiesa che quotidianamente è frequentata anche dai più piccoli.

“Esprimo grande soddisfazione per aver ottenuto un risultato in 48 ore, che altri non hanno ottenuto in 10 anni”, conclude.