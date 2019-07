L’Aquila, scendono in campo i Supporters’ Trust: pronti a rilevare la società

L’AQUILA – Lascerà il segno il nulla di fatto in cui si è risolta la trattativa con Franco Fedeli

A scendere in campo, allora, ancora una volta, sono i suoi tifosi storici, reduci dall’incontro con l’attuale presidente, l’avvocato Marco De Paulis, il quale, come annuncato al Capoluogo la scorsa settimana, aveva recentemente ricevuto aperture da imprenditori locali per un assetto societario più largo, a sostegno dello stesso Fedeli.

“Preso atto dell’esito negativo della trattativa condotta con Franco Fedeli, il cui svolgimento ha inutilmente catturato per settimane l’attenzione dell’intera tifoseria rossoblù fino alla sua tardiva interruzione – spiegano i Supporter Trust in una nota pubblicata su Facebook – una rappresentanza del Supporters’ Trust ha incontrato il Presidente de L’Aquila 1927, Marco De Paulis, con il quale sono stati vagliati alcuni possibili scenari, in vista della scadenza per l’iscrizione al campionato di Promozione programmata per il giorno 19 luglio“.

“In particolare, la nostra associazione ha formulato la proposta di rilevare il Club allo scopo di garantire la continuità della vita societaria e favorire il traghettamento verso futuri ingressi: il presidente De Paulis ha chiarito che in questo caso il passaggio, a differenza di quanto prospettato ieri a Fedeli, potrebbe avvenire solo a titolo oneroso e l’Associazione si è quindi riservata di effettuare valutazioni più compiute nelle prossime ore”.

“Successivamente un nostro esponente ha avuto una breve interlocuzione con il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, già interessato della vicenda dal presidente De Paulis: a tale proposito ci aspettiamo che anche l’Amministrazione comunale faccia quanto di sua pertinenza per assicurare la prosecuzione del cammino del giovane sodalizio rossoblù. Oggi incontreremo Fabrizio Rossi, presidente de L’Aquila Soccer School e già tramite dei contatti con Fedeli, allo scopo di esaminare eventuali alternative concrete che possano, con la collaborazione di tutte le parti in causa e il coinvolgimento dei tifosi, cominciare a delineare un degno futuro per L’Aquila 1927″.