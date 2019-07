L’Aquila, risse in centro storico: il sindaco incontra il Prefetto

L’AQUILA – Sicurezza al centro. Il sindaco dell’Aquila incotrerà domani il Prefetto, dopo i recenti interventi rissosi avvenuti in centro storico.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, parteciperà domani, 12 luglio, alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e al sicurezza pubblica in Prefettura. L’incontro, al quale parteciperanno anche l’assessore comunale alla Sicurezza urbana, Fabrizio Taranta, dirigenti e funzionari del Comune dell’Aquila, è stato richiesto dallo stesso primo cittadino del capoluogo d’Abruzzo con una nota inviata nei giorni scorsi al prefetto della provincia dell’Aquila, Giuseppe Linardi.

“Ho chiesto la convocazione di questo appuntamento per discutere con tutti i rappresentanti delle Forze dell’ordine e Polizia municipale su un tema delicato e strategico come quello della sicurezza che, nonostante le carenze di personale e a fronte di un territorio molto vasto da controllare, viene assicurata grazie alla loro professionalità e dedizione. L’obiettivo è individuare strategie condivise e incisive in grado di prevenire e arginare fenomeni di degrado ed episodi di violenza che hanno interessato il nostro territorio”.

“L’Aquila, e il suo centro storico, non sono terra di nessuno, come pure ho letto e sentito nei giorni scorsi. – sottolinea il primo cittadino – Ritengo, però, che l’importante percorso di ripresa e rivitalizzazione che questa terra sta affrontando non possa e non debba essere scalfito da fatti spiacevoli come quelli che le cronache ci hanno raccontato nelle scorse settimane”.