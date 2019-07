L’Aquila, l’Upim cerca personale: ecco come candidarsi

L’AQUILA – Upim torna a L’Aquila, informazioni utili sulle domande di assunzioni.

Scatta domani il termine per la presentazione delle domande di ammissione alle selezioni per le assunzioni per il nuovo punto vendita Upim, che aprirà i battenti nei prossimi giorni nel parco commerciale in via Porto, nella zona est dell’Aquila.

I curricula dovranno essere inviati entro dieci giorni, a partire da oggi, all’indirizzo di posta elettronica info@upimaq.com e dovranno essere corredati anche da foto.

Le assunzioni, tra varie funzioni e responsabilità, saranno tra le 10 e le 15, come annunciato nei giorni scorsi.

Saranno direttamente i dirigenti della catena del gruppo Ovs a selezionare i candidati e decidere le assunzioni.