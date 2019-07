L’Aquila, ecco il programma dell’ultimo Venerdì in centro

Tutto pronto per l’ultimo Venerdì in centro a L’Aquila.

Domani, 12 luglio, è in programma a L’Aquila il sesto e ultimo appuntamento con “Venerdì in centro”, l’iniziativa programmata con lo scopo di far rivivere il centro storico alle famiglie aquilane.

“Sarà l’ultimo venerdì di questa manifestazione – ha dichiarato l’assessore alle Attività produttive, il vice sindaco, Raffaele Daniele – che è stata della città e dei cittadini, e abbiamo deciso di chiudere, dedicando questa giornata alle mamme. Per l’occasione, illumineremo la fontana luminosa di rosa”.

Si comincerà alle 19 (fino alle 23) con Ludobus e i Giochi di una volta, a corso Vittorio Emanuele.

Nello stesso arco di tempo sono previsti spettacoli in alcuni cortili di palazzi storici del centro: “Punto Luce”, a cura di Una città per sognare, a palazzo Cappa di corso Vittorio Emanuele; uno spettacolo di musica e danza, a cura dell’associazione Alice, a palazzetto Di Paola di corso Vittorio Emanuele, che sarà animato anche da persone con disabilità.

Inoltre verranno predisposte postazioni di musica live ai Quattro Cantoni, piazza Regina Margherita, piazza Chiarino e corso Federico II. Sempre tra le 19 e le 23 Flash Mob, ai Quattro Cantoni e a piazza Palazzo, gonfiabili e zucchero filato a piazza San Bernardino.

Dalle 20 alle 22 saranno itineranti gli Sbandieratori, mentre dalle 20 alle 23, a piazza Duomo, il Nono Reggimento Alpini illustrerà il funzionamento delle cucine da campo, con preparazione di un piatto di pasta per tutti i partecipanti.

Gnomi, Minnie e Topolino circoleranno per le strade del centro storico dalle 20.30 alle 22 per le foto con i più piccoli. Dalle 21 alle 23 Festa anni 80 e 90 a capo piazza Duomo, a cura dei Due Magi. Infine sono confermati le Giostrine a piazza Duomo e a via Garibaldi, Truccabimbi a cura della ‘truccheria’ presente in quella strada.

“Speriamo che i cittadini e i commercianti del centro storico abbiano apprezzato lo sforzo profuso – ha osservato il vice sindaco – indirizzato a iniziare un percorso, il cui approdo sarà quello di far diventare ogni giorno un venerdì in centro”.

L’assessore Daniele ha rinnovato i ringraziamenti agli esercizi commerciali e ai pubblici esercizi che hanno aderito agli assessori Aquilio, per il reperimento dei cortili dei palazzi storici, e Mannetti (oltre che all’Ama), per il servizio di bus navetta, nonché al personale e ai collaboratori del Comune che si sono adoperati per la realizzazione di Venerdì in centro.

Si ricorda che, quanto ai bus navetta, il servizio sarà attivato domani dalle 19.30 alle 24 con i seguenti itinerari. Navetta ovest: via Beato Cesidio (parcheggio piazza d’Armi) – piazza Italia – via piccinini (parcheggio mercato di piazza d’Armi) – viale Corrado IV – via XX settembre (parcheggio di Villa Gioia) – viale Crispi – Terminal di Collemaggio e viceversa. Navetta est: Terminal di Collemaggio – tunnel di Collemaggio – via Cencioni – Parcheggio centro commerciale nei pressi del cimitero – via Panella – viale Gran sasso e viceversa. Gli autobus partiranno con una frequenza di circa 10 minuti.

Sul fronte della viabilità, dalle 19 alle 24 sarà istituita un’area pedonale, con divieto di circolazione per tutti i veicoli sulle seguenti strade e piazze: corso Federico II, piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele, corso Principe Umberto, piazza Palazzo, via San Bernardino, largo Pischedda, piazza San Bernardino, via Panfilo Tedeschi, via Verdi, piazza Regina Margherita, via Garibaldi, piazza Chiarino, piazza Battaglione degli Alpini, via Castello, via Malta. Questa area sarà accessibile solo ai mezzi delle forze dell’ordine, di soccorso, dei residenti e delle altre categorie riportate nell’ordinanza pubblicata a questo indirizzo web.