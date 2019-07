Degrado, pericoli e pietre che si staccano nella zona di via XXIV maggio a L’Aquila.

La denuncia arriva alla rubrica “Dillo al Capoluogo” da un imprenditore aquilano che chiarisce di aver già segnalato la situazione più volte anche alla precedente amministrazione comunale.

Nello specifico l’imprenditore fa riferimento al degrado dei parapetti in cemento e della cabina Enel che si trovano su via Gualtiero D’Ocre.

In particolare segnala un distacco, ancora in atto, di alcune parti in pietra dal parapetto avvenuto giorni fa, “pericoloso per le persone che transitano ogni giorno in quella zona”.

“In un tratto – spiega – il parapetto in cemento è in evidente ribaltamento e vi sono dei tratti gravemente danneggiati con le relative macerie abbandonate sul posto da alcuni anni ormai. La cabina Enel, puntellata nel 2009, presenta un aggravamento delle lesioni murarie e le attuali fasce contenitive non sembrano poter garantire la rovina al suolo della stessa”.