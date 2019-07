Centro storico, posizionati i nuovi cestini

L’AQUILA – Posizionati nuovi cestini portarifiuti nel centro storico. Taranta: “Siamo andati incontro alle richieste di residenti e commercianti”.

Come anticipato dal Capoluogo.it, sedici nuovi cestini porta rifiuti – 10 per la differenziata, 6 per l’indifferenziata – vengono posizionati in questi giorni nel centro storico dell’Aquila. Lo comunica l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta. In particolare, per quanto riguarda la differenziata, 3 saranno collocati a piazza Duomo, 2 alla villa comunale, e 1 a testa a piazza San Bernardino, piazza Palazzo, parco del Castello, Collemaggio e Quattro Cantoni. Cinque cestini per l’indifferenziata invece verranno posizionati lungo corso Vittorio Emanuele e 1 a piazza Chiarino.

“Dopo le sollecitazioni di commercianti e cittadini – ha spiegato l’assessore Taranta – siamo prontamente intervenuti per implementare il numero di cestini. Gli uffici hanno effettuato la procedura di acquisto e da questa mattina i nostri operatori sono al lavoro per posizionarli nei punti indicati. Un segnale questo della proficua collaborazione tra istituzioni e società civile, oltre che della spiccata sensibilità del settore verso la pulizia ed il decoro della nostra amata città. Colgo l’occasione per richiamare, ancora una volta, i nostri concittadini al rispetto della città – ha concluso l’assessore Taranta – e invito quindi ad utilizzare i cestini, vecchi e nuovi, e a non abbandonare i rifiuti a terra. Senza la collaborazione di tutti, i nostri sforzi risulterebbero vani”.