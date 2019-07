Avezzano, ex carabiniere muore mentre svuota la cantina allagata

AVEZZANO – Il maltempo non risparmia la Marsica. Bomba d’acqua su Avezzano e sul Fucino: un ex carabiniere muore mentre tenta di far defluire l’acqua dalla cantina allagata.

Una conta dei danni drammatica ad Avezzano, a causa del violento temporale che ha impreversato nella giornata di ieri. Un malore improvviso ha colto l’ex carabiniere, in servizio alla Compagnia di Tagliacozzo, Sante Salvati, di 71 anni, mentre era intento a liberare dall’acqua penetrata all’interno la sua cantina.

L’ex militare, molto conosciuto in città, era in pensione da anni. Sul posto è accorso il personale del 118, ma per il 71enne non c’è stato nulla da fare. I funerali di Sante Salvati saranno celebrati domani, alle 15,30, nella chiesa parrocchiale della Santissima Trinità, ad Avezzano.

Come riporta Il Centro, in città si è registrato anche l’allagamento del sottopasso di via Don Minzoni, non nuovo a questo fenomeno all’accadere di violenti precipitazioni. Un automobilista di passaggio è rimasto bloccato a bordo di una Ford bianca. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e degli uomini della Polizia Locale. Proprio nell’area del sottopasso di via don Minzoni, dotata di semafori di emergenza che diventano rossi in caso di acqua alta, è intervenuto anche il commissario prefettizio, Mauro Passerotti.

Ingenti i danni anche nel Fucino: molti campi sono stati allagati dal temporale di ieri pomeriggio.

Il nubifragio, che per qualche minuto – intorno alle 15 – ha oscurato il cielo, ha creato non pochi problemi in gran parte della città, soprattutto nella zona via Cavour, via Roma, via XX Settembre, dove la grande quantità di acqua ha fatto saltare numerosi tombini, allagato cantine e portato grandi quantità di detriti sulle strade.