Addio a Iva Polcina, il mondo della poesia è in lutto

Lutto nel mondo della poesia: è scomparsa Iva Polcina.

L’ambiente culturale abruzzese si stringe nel cordoglio intorno alla figura di una donna unica.

Era nata a Capestrano nel 1944 e viveva tra Bussi e Capestrano, dopo lunghe parentesi trascorse in Lombardia, in Liguria e in Grecia.

Per la sua attività letteraria aveva conseguito premi e riconoscimenti, tra cui il Premio della Giuria del Fiorino d’Oro; e vincitrice del Concorso internazionale Lettera d’amore – 5^ edizione nell’anno 2005 bandita dal Comune di Torrevecchia Teatina e dall’UNICA (Unione Comuni Area Urbana Chieti-Pescara).

Partecipò a lezioni di teatro dirette da Giorgio Albertazzi nella città di Volterra nel 1996 e nel 1998.

Ricevette inoltre il Premio Giorgio Albertazzi per la poesia “L’ombra della sera” e per la sua opera complessiva.

Era membro della Compagnia dei Poeti dell’Aquila e partecipò alla prima Festa della Poesia a palazzo Fibbioni nel 2016.

Organizzava a Capestrano con il poeta e saggista Massimo Pamio il premio “Guerriero di Capestrano”. Tra i premiati di maggior rilievo l’on. Gianni Letta, giornalista e politico abruzzese.

Ci rimarranno le sue pubblicazioni di poesia: Signomi Ellas (Poggibonsi, 1988), Buonanotte Maestà

(Empoli, 1996) e Terre di Guerrieri (2002).

Per chi volesse portarle l’ultimo saluto, messa e funerali si terranno domani 12 luglio alle 18 a Bussi, nella chiesa di Maria SS.ma Assunta.