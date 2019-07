Paganica cardioprotetta, defibrillatore nella Villa Comunale

“Abbiamo deciso di aderire alla campagna dell’associazione Azimut Io C’entro: L’Aquila Città Cardioprotetta attraverso la donazione di un defibrillatore pubblico che verrà installato presso la Villa Comunale di Paganica, nell’ambito della Corsa del Cappello”, ha detto Alessandro Maccarone, Presidente dell’associazione Azimut.

“La scelta di installare il dispositivo salvavita presso la Villa Comunale è stata fatta in ragione della vicinanza e dell’attaccamento di Mario Coscione a tutta la comunità paganichese. Mario, da amico di tutti e soprattutto da atleta del Paganica Rugby, è sempre stato in prima linea nell’ambito delle attività sportive, sociali e di volontariato e con questo gesto vogliamo onorare la sua memoria”, spiega.

“Siamo orgogliosi di ricevere l’adesione alla campagna di sensibilizzazione da parte dell’Associazione Il Coraggio di un Sorriso: rappresentanti di uno spaccato giovanile che non si arrende e che contribuisce quotidianamente alla rinascita del tessuto sociale cittadino con iniziative benefiche e sociali”, chiarisce Maccarone.

“La presenza di un defibrillatore pubblico in una frazione così importante come Paganica è il segno tangibile di un cambio di passo culturale che finalmente sta attraversando tutto il territorio comunale e che presto permetterà la diffusione di ulteriori defibrillatori pubblici in altri punti strategici della Città dell’Aquila”, aggiunge.

“A nome dell’Associazione Azimut ringrazio pertanto tutti coloro che si sono attivati per la realizzazione di un nuovo importante presidio salvavita. Gli Usi Civici, la farmacia Alessandroni, il consorzio Costruttori di Paganica, l’associazione La Fenice e Bergamotto Impianti Elettrici per aver contribuito alla realizzazione della strumentazione”, conclude il presidente.